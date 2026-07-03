Wimbledon 2026: la giornata di ordinaria follia di Medvedev (VIDEO)

Daniil Medvedev ha salutato Wimbledon 2026 prima di quanto sperasse a seguito della sconfitta al terzo turno contro Jan-Lennard Struff (7-6(4) 7-6(5) 7-5). Il duo ha dato vita ad una partita ricca di colpi di scena e ribaltamenti, in cui il russo ha seminato tanto e raccolto nulla. In tutti e tre i set, infatti, l’ex numero 1 al mondo è andato in vantaggio di un break – addirittura due nel terzo parziale – per poi subire il rientro del tedesco. A caratterizzare la partita anche gli errori di Medvedev nei momenti clou: doppio fallo per svoltare il tie-break del secondo set e stessa situazione per consegnare il match a Struff. In mezzo è successo un po’ di tutto, in una tipica giornata “medvedeviana”: nervosismo, grida, grandi colpi, passaggi a vuoto incomprensibili e anche una rara casistica di campo.

Below the net

Il momento sicuramente più memorabile del match è arrivato nel corso del terzo set. Il parziale sembrava ormai saldamente in mano a Medvedev che si trovava in vantaggio 5-2 40-15 con ben due break di vantaggio e servizio a disposizione. A quel punto si è spenta completamente la luce con un’incredibile serie di eventi: doppio fallo di Medvedev sul primo set point, doppio fallo di Medvedev sul secondo set point, punto perso dal russo per “ball below the net”, dunque palla break per Struff, break di Struff. Da lì in poi il tedesco ha rovesciato il set fino alla vittoria per 7-5 che gli ha spalancato le porte del terzo turno.

Curiosa la circostanza del “ball below the net”: letteralmente significa “palla al di sotto della rete” e indica quella particolare circostanza in cui la pallina passa tra il paletto di sostegno della rete e la rete stessa in uno spazio di pochissimi centimetri, ma al di sotto del livello stesso della rete. Il punto è da considerarsi perso per chi ha colpito per ultimo, esattamente come se avesse affossato la pallina in rete. Nel caso specifico, inoltre, è stata necessaria la richiesta di video review da parte di Struff. Inizialmente, infatti, il punto era stato assegnato a Medvedev.