Alcaraz vince l’ATP 500 di Doha 2026: come cambia la classifica, il gap con Sinner

Carlos Alcaraz ha vinto l’ATP 500 di Doha 2026, ripetendosi dopo l’Australian Open e blindando il numero uno del mondo. Incrementato il vantaggio su Jannik Sinner, eliminato in Qatar nei quarti di finale da Jakub Mensik. Per lo spagnolo si tratta di un successo prezioso, sia perché non aveva difeso i 500 punti del torneo di Rotterdam dello scorso anno sia perché è cominciato il periodo in cui Sinner non avrà punti da difendere e potrà accorciare le distanze. Per il momento la vetta del ranking è però saldamente nelle mani del murciano, certo di restare al comando almeno fino all’inizio della stagione su terra battuta.

Come cambia la classifica

Lo spagnolo guadagna 400 punti – lo scorso anno si era fermato nei quarti di finale – e incrementa il gap sull’azzurro, che invece di punti in cascina ne ha messi soltanto 100. Di seguito il ranking aggiornato:

Alcaraz 13.550

Sinner 10.400