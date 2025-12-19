Next Gen ATP Finals 2025: Basavareddy batte Engel in tre set e vola in semifinale

Tutto facile per Nishesh Basavareddy, che torna alla vittoria dopo la sconfitta con Alexander Blockx nella fase a gironi delle Next Gen ATP Finals 2025. In quel di Jeddah, lo statunitense ha superato Justin Engel con il punteggio di 4-3(3) 4-2 4-3(5).

Una gara in controllo, con solamente una palla break concessa in tutto il match e la sensazione di avere sempre salde le redini del gioco. Complice la sconfitta di Prizmic contro Blockx, l’americano ha chiuso il gruppo al secondo posto e si è qualificato per le semifinali.

La partita

A inizio match regna l’equilibrio. Pochi sussulti da segnalare per un set che corre veloce verso il 3-3. Nel tie-break viene fuori lo statunitense, che al cambio campo comanda 4-2. Al primo set point, sul servizio di Engel, il numero 167 al mondo mette pressione all’avversario, risponde profondo, costringe il tedesco all’errore e conquista il primo parziale.

Il classe 2005 continua ad essere più continuo e preciso. Engel non riesce a trovare soluzioni alternative e subisce il break al terzo game. Nishesh tiene il servizio, aumenta il distacco e conclude con una morbida smorzata per il 4-2.

Nel terzo set il copione è lo stesso ma il tedesco, nonostante lo svantaggio, rende dura la vita dell’americano portando la frazione al tie-break. Dopo una lotteria finale combattuta, Basavareddy chiude al primo match point.

Le parole di Basavareddy

“Dopo l’anno scorso l’obiettivo era tornare qui per fare bene – afferma Basavareddy nell’intervista post gara – So che ci sono tante combinazioni possibili che rendono difficile il passaggio del turno, ma sapevo che la cosa importante oggi era vincere”.

Ha poi speso qualche parola nei confronti del suo nuovo coach Giles Cervara: “Lavoriamo insieme da poco, ma abbiamo già fatto tanti progressi. I miglioramenti arriveranno, dobbiamo continuare a lavorare duro”.