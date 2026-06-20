Wimbledon 2026: Draper al lavoro con Murray in vista dei Championship (FOTO)

Jack Draper è al lavoro in vista di Wimbledon 2026. Il tennista britannico, che ha saltato il Roland Garros 2026 per infortunio, deve ancora trovare la giusta continuità in un’annata particolarmente condizionata dagli infortuni. Al suo fianco, ora, c’è Andy Murray, due volte vincitore all’All England Club, che affiancherà Draper per il suo swing sul verde, formando la coppia dei sogni, soprattutto per i tifosi britannici. I due stanno già svolgendo la preparazione per l’esordio ai Championship, al via il 29 giugno, e si sono trattenuti in campo, proprio sul verde di Londra, in una sessione di allenamento per cercare di presentarsi ai nastri di partenza nella miglior condizione possibile.

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