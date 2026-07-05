Wimbledon 2026, Sabalenka: “Ranking? Vorrei ubriacarmi e dimenticarmi del tennis”

Aryna Sabalenka ha commentato con un misto di vera delusione e iconica ironia la sua sconfitta agli ottavi di finale di Wimbledon 2026 contro Naomi Osaka. L’attuale numero 1 del tennis femminile, infatti ha detto in modo volutamente scherzoso ed iperbolico: “Non voglio nemmeno pensare al ranking, vorrei ubriacarmi e non pensare al tennis”. Sabalenka, infatti, ha affrontato una versione scintillante di Osaka che ha dominato il match lasciandole solo le briciole. Proprio parlando del livello espresso dalla nipponica, la bielorussa ha risposto nuovamente con ironia ad una domanda. Le è stato domandato se sia più doloroso perdere quando merita di vincere oppure quando l’avversaria è nettamente superiore, tanto da farla sentire disarmata. “Non so, rode in entrambi i casi. Preferisco vincere” la risposta di Sabalenka.

Tennis giocato

Per quanto riguarda la propria prestazione, invece, la classe ’98 ha detto di non essere soddisfatta di nulla. Sabalenka ha salvato solo il suo atteggiamento, in particolare la sua gestione delle emozioni durante le fasi più difficili della partita. “Un paio di volte ho davvero rischiato di perdere completamente la testa, ma sono rimasta rispettosa dell’erba e dei giocatori che avrebbero giocato lì dopo di me” ha spiegato la quattro volte campionessa Slam.

In seguito, quando le è stato chiesto delle sue sensazioni prima di iniziare il tie-break sottolineando il suo ottimo rendimento in un momento così delicato, la vincitrice di 24 titoli WTA ha risposto di nuovo con ironia: “Non credo che questa striscia sia ancora così buona“. Poi la chiosa finale: “Ho cercato il mio ritmo, ho lottato anche con me stessa. Oggi non è andata, la speranza è che domani sia diverso”. Sabalenka lascia dunque Wimbledon 2026 con un’ultima iconica conferenza stampa in cui ha dato fondo a tutte le sfumature della sua autoironia. Il torneo rimane stregato per lei: mai oltre la semifinale.