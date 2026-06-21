Paul insegue Sinner: al Queen’s sarà la quarta finale del suo 2026

Una prima metà di 2026 piena di soddisfazioni per Tommy Paul. Lo statunitense, infatti, all’ATP 500 del Queen’s ha raggiunto la quarta finale della sua ottima stagione e per il titolo se la vedrà con l’argentino Francisco Cerundolo. Prima dell’inizio dello swing su erba e del torneo londinese, il numero 28 del mondo ha giocato due finali sulla terra battuta, una persa all’ATP 500 di Amburgo per mano del peruviano Ignacio Buse e una vinta all’ATP 25o di Houston contro l’argentino Roman Andres Burruchaga. In patria, ha raggiunto l’ultimo atto anche nell’ATP 250 di Delray Beach dovendosi arrendere al connazionale Sebastian Korda.

Solo un altro giocatore è stato in grado di ottenere un risultato migliore rispetto all’americano, ovvero Jannik Sinner. In questo 2026, l’altoatesino ha disputato ben cinque finali, tutte ai Masters 1000 fin’ora giocati e tutte terminate con il trionfo del 4 volte campione Slam. Jannik ha cominciato questa storica striscia vincente completando il Sunshine Double nel mese di marzo, alzando i trofei dei 1000 di Indian Wells e Miami. Poi sulla terra il dominio dell’azzurro non si è fermato: trionfi a Monte-Carlo, superando il suo più grande rivale Carlos Alcaraz, Madrid e Roma.