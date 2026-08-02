WTA 250 Memphis 2026: capolavoro Liutova, prima 2010 a vincere un titolo nel circuito maggiore

Lo scorso 26 luglio Lilli Tagger è diventata la prima tennista nata nel 2008 a vincere un titolo nel circuito maggiore (WTA 250 Praga 2026), così Kristina Liutova ha deciso di alzare ulteriormente l’asticella. La sua carta d’identità, infatti, dice 2 febbraio 2010. Grazie al successo su Darja Vidmanova (1-6 6-1 6-3 in 1 ora e 55 minuti) nella finale del WTA 250 di Memphis 2026, la tennista russa è diventata la prima 2010 a vincere un torneo WTA. Di conseguenza, Liutova ha scritto la storia anche come prima tennista nata negli anni Dieci del ventunesimo secolo ad imporsi nel circuito professionistico più importante. Inoltre, si tratta del primo torneo WTA a cui Liutova ha partecipato. Con la vittoria di Memphis, la tennista classe 2010 migliora sensibilmente il proprio best ranking (225): il prossimo aggiornamento della classifica la vedrà salire intorno alla 120esima posizione mondiale.

La partita e il percorso

Dopo un primo set in totale balia di Vidmanova, Liutova si scoglie e restituisce il 6-1 incassato nella prima mezz’ora di gioco. A partire dal secondo set, la 16enne russa dà l’impressione di poter comandare il gioco ogniqualvolta decida di farlo. Le variazioni di ritmo che tanto avevano funzionato per Vidmanova nel primo parziale si rivelano inefficaci nel prosieguo del match, lasciando la ceca disarmata. La giocatrice classe 2003 non trova più il bandolo della matassa e subisce un parziale di 9 giochi persi consecutivamente. Emblematico il doppio fallo con cui consegna un secondo break di vantaggio a Liutova nel set decisivo. Nonostante tre match point annullati e ben due contro-break, Liutova la spunta

Quello della 16ene è un percorso sorprendente, partito addirittura dalle qualificazioni, passato attraverso vittorie importanti come quelle su Ekaterina Alexandrova e Maya Joint e culminato con un successo destinato a passare alla storia del tennis. In soli sette mesi da professionista, Liutova è diventata la prima 2010 a vincere un titolo WTA. Il potenziale è immenso.