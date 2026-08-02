ATP/WTA 500 Washington 2026: fulmini e stadio evacuato, finali a rischio?

Giornata molto complessa per il circuito ATP e WTA quella di domenica 2 agosto 2026. Le condizioni meteo, infatti, non stanno lasciando tregua a tre delle manifestazioni previste. Dopo i due “1000” la pioggia e soprattutto i fulmini hanno portato ad interrompere il programma anche al combined ATP/WTA 500 di Washington 2026. Un tweet del profilo ufficiale del torneo statunitense, infatti, invitava tutti gli spettatori a lasciare lo stadio e cerare riparo a causa dei fulmini che potrebbero interessare l’area dove si sta svolgendo la manifestazione.

Il programma prevederebbe la conclusione della finale di doppio maschile tra Cash/Glasspol e Krajicek/Mektic (6-3 3-1 per i numeri 3 del seeding) prima del singolare. Toccherebbe quindi alla finale femminile tra Jessica Pegula e Alexandra Eala, in seguito sarebbero Taylor Fritz e Rafael Jodar a contendersi il titolo maschile. Due partite molto interessanti, l’augurio è quello che le condizioni meteorologiche possano migliorare e consentire il regolare svolgimento delle finali del combined della capitale statunitense. Al tempo stesso, sarà fondamentale garantire l’incolumità di tutti gli spettatori presenti presso lo stadio di Washington.

AGGIORNAMENTO 20:55 – Il gioco è ripreso, di nuovo in campo Cash/Glasspol e Krajicek/Mektic. Entrate in campo anche Pegula ed Eala, a breve l’inizio della finale femminile.

AGGIORNAMENTO 20:19 – Ha smesso di piovere a Washington, è iniziata l’operazione di asciugatura dei campi. Se la pioggia non dovesse tornare, il gioco potrebbe riprendere entro un’ora.

AGGIORNAMENTO 19:59 – Non si gioca prima delle 20:30 italiane.