WTA 1000 Toronto 2026: partite rinviate per pioggia

Pioggia e previsioni meteo avverse sul WTA 1000 di Toronto 2026 hanno costretto gli organizzatori a posticipare le partite previste nella serata e nella nottata italiana di domenica 2 agosto. Da programma dovrebbero scendere in campo anche Lucrezia Stefanini contro Camila Osorio e Elisabetta Cocciaretto contro Talia Gibson. Qualora il meteo non dovesse migliorare, c’è da tenere in considerazione l’ipotesi che nessuna della partite previste inizi effettivamente.

AGGIORNAMENTO 20:22 – Venus Williams e Kamila Rakhimova in campo sul Centrale, sugli altri campi non si gioca prima delle 21:00 italiane.

AGGIORNAMENTO 18:21 – Non si gioca prima delle 19:00 italiane.

AGGIORNAMENTO 18:11 – Comunicato “rain delay” per le prime partite in programma, tra cui quella di Venus Williams.