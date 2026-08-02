Montepremi Masters 1000 Montreal 2026: prize money, punti per il ranking Atp

Il montepremi, prize money e i punti per il raking del Masters 1000 di Montreal 2026, in programma fino al 13 agosto. Il primo dei due ‘1000’ nordamericani – come da tradizione dell’ultimo decennio – deve fare i conti con diversi forfait tra i top players. Manca il lungodegente Carlos Alcaraz, che prepara il rientro forse per Cincinnati, così come non ci saranno né Jannik Sinner né Novak Djokovic. Sarà Zverev quindi il primo favorito del tabellone, con alle sue spalle l’idolo di casa Felix Auger-Aliassime che proverà a dare una gioia al suo pubblico. I punti totali in palio per il nuovo campione del Masters canadese corrispondono a 1000, quindi nessuna novità rispetto al passato. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica Atp.

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Il ricco prize money totale del torneo maschile in Canada è pari a 7 milioni 887mila 692 euro, superiore addirittura del 35% rispetto all’annata scorsa. Il motivo è facilmente intuibile: l’allargamento del tabellone a 96 giocatori. I punti totali in palio per il nuovo campione del Masters canadese corrispondono a 1000, quindi nessuna novità rispetto al passato. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica Atp.

MONTEPREMI MASTERS 1000 MONTREAL 2026

PRIMO TURNO – $ 24.335 (10 punti)

SECONDO TURNO – $ 36.110 (30 punti)

TERZO TURNO –$ 61.865 (50 punti)

OTTAVI DI FINALE – $ 105.720 (100 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 193.645 (200 punti)

SEMIFINALI – $ 340.190 (400 punti)

FINALISTA – $ 612.340 (650 punti)

VINCITORE – $ 1.514.200 (1000 punti)