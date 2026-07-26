Montepremi Wta Washington, Memphis 2026: soldi, punti, prize money

I montepremi e i prize money, con i punti per il ranking, del WTA 500 di Washington 2026 e del WTA 250 di Memphis 2026. Dopo un paio di settimane ancora di tornei europei che hanno caratterizzato questo mese di luglio del circuito Wta, ci si sposta oltreoceano. Il 500 di Washington è ormai da anni uno degli eventi più apprezzati del calendario e vedrà al via anche la nostra Elisabetta Cocciaretto. Assente per infortunio, invece, Jasmine Paolini. Torna in programma anche il torneo di Memphis, che mette in palio invece 250 punti per la vincitrice. Il prize money complessivo del WTA 500 di Washington corrisponde a $1,637.982; al WTA di Memphis cifre più basse, con un prize money totale di $283,347.

TUTTE LE ENTRY LIST

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MONTEPREMI E PUNTI WTA 500 WASHINGTON 2026

PRIMO TURNO – $ 17.440 (1 punto)

SECONDO TURNO – $ 24.474 (60 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 47.750 (108 punti)

SEMIFINALE – $ 90.900 (195 punti)

FINALISTA – $ 155.000 (325 punti)

VINCITRICE – $ 252.000 (500 punti)

MONTEPREMI E PUNTI WTA 250 MEMPHIS 2026

PRIMO TURNO –$ 3.065 (1 punto)

OTTAVI DI FINALE – $ 4.285 (30 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 7.025 (54 punti)

SEMIFINALE – $ 12.331 (98 punti)

FINALE – $ 22.125 (163 punti)

VINCITRICE – $ 37.390 (250 punti)