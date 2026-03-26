Montepremi doppio Atp/Wta Miami 2026 con Bolelli-Vavassori ed Errani-Paolini: soldi, punti per la classifica

Il montepremi, prize money e i punti per il ranking dell’Atp Masters 1000 e Wta 1000 di Miami 2026, in programma fino al 29 marzo. Italia sempre protagonista, anche in Florida, con le sue due coppie di alto livello. Nel tabellone maschile provano a cercare il successo Simone Bolelli e Andrea Vavassori, mentre al femminile Sara Errani e Jasmine Paolini cercano di riscattarsi dopo un inizio di stagione non dei migliori. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro (da dividere per due) e dei punti valevoli per la classifica ATP e WTA di doppio del torneo combined di Miami 2026.

MONTEPREMI DOPPIO MASTERS 1000 MIAMI 2026

PRIMO TURNO – $ 19.510 (0 punti)

SECONDO TURNO – $ 35.700 (90 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 66.570 (180 punti)

SEMIFINALE – $ 133.110 (360 punti)

FINALISTI – $ 247.870 (600 punti)

VINCITORI – $ 460.200 (1000 punti)

MONTEPREMI DOPPIO WTA 1000 MIAMI 2026

PRIMO TURNO – $ 19.510 (0 punti)

SECONDO TURNO – $ 35.700 (120 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 66.570 (215 punti)

SEMIFINALE – $ 133.110 (390 punti)

FINALISTI – $ 247.870 (650 punti)

VINCITRICI – $ 460.200 (1000 punti)