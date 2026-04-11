Montepremi Atp Barcellona 2026: soldi, punti ranking e prize money

Il montepremi ed il prize money, con i punti per il ranking, dell’ATP 500 di Barcellona 2026, in programma dal 13 al 19 aprile. Carlos Alcaraz è il primo giocatore del seeding, seguito dal nostro Lorenzo Musetti che prova a riprendere la forma migliore dopo il lungo stop e il difficile rientro delle ultime settimane. Tabellone come sempre di alto livello, impreziosito anche dalla wild card a Martin Landaluce che è reduce dall’exploit di Miami e protagonista anche nei giorni scorsi al challenger di Monza. In palio per il vincitore 500 punti Atp.

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MONTEPREMI ATP 500 BARCELLONA 2026

PRIMO TURNO – € 22.270 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 41.590 (50 punti)

QUARTI DI FINALE – € 78.950 (100 punti)

SEMIFINALE – € 151.150 (200 punti)

FINALE – € 291.450 (350 punti)

VINCITORE – € 546.400 (500 punti)