A che ora Sinner-Alcaraz in tv: data, orario e diretta tv finale Masters 1000 Monte-Carlo 2026

Jannik Sinner affronterà Carlos Alcaraz nella finale del Masters 1000 di Monte-Carlo 2026. Tutto facile per i due migliori al mondo, che non hanno corso rischi nelle rispettive semifinali. L’azzurro ha regolato in due set Alexander Zverev, mentre lo spagnolo ha sconfitto il beniamino di casa Valentin Vacherot. Dopo aver atteso a lungo un confronto tra i due, sfumato sia a Melbourne che negli Stati Uniti, finalmente si sfideranno nel Principato di Monaco.

QUANDO E A CHE ORA SINNER-ALCARAZ

Il match tra Sinner e Alcaraz andrà in scena domenica 12 aprile non prima delle 15.00 sul Court Rainier III. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che trasmetterà l’incontro su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà inoltre possibile seguire la sfida anche in streaming tramite le piattaforme NOW (previo abbonamento) e Tennis Tv (previo abbonamento). Disponibile infine una diretta in chiaro su TV8.