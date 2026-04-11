Tabellone WTA 500 Stoccarda 2026: Rybakina e Gauff a guidare il seeding, c’è anche Paolini

Sorteggiato il tabellone del WTA 500 di Stoccarda 2026. Dopo il forfait della numero 1 del mondo Aryna Sabalenka, a guidare il seeding ci sono la kazaka Elena Rybakina e la statunitense Coco Gauff, seguite dalla polacca Iga Swiatek. In tabellone anche l’azzurra Jasmine Paolini, accreditata della testa di serie numero 5.
TABELLONE FEMMINILE
Parte alta
(1) Rybakina Bye
(WC) Korpatsch vs Shnaider
Eala vs Fernandez
(Q) vs (5) Paolini
(3) Swiatek Bye
Siegemund vs Frech
(Q) vs Noha Akugue
Ostapenko vs (6) Andreeva
Parte bassa
(8) Alexandrova vs (Q)
Zhang vs Noskova
Lys vs Badosa
Bye (4) Svitolina
(7) Muchova vs (Q)
Mertens vs (WC) Seidel
Ruzic vs Samsonova
Bye (2) Gauff