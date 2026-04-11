NewsWta

Tabellone WTA 500 Stoccarda 2026: Rybakina e Gauff a guidare il seeding, c’è anche Paolini

Marco della Calce
By Marco della Calce
1 Min Read
Jasmine Paolini in Billie Jean King Cup 2026
Jasmine Paolini - Foto Domenico Cippitelli/IPA Sport

Sorteggiato il tabellone del WTA 500 di Stoccarda 2026. Dopo il forfait della numero 1 del mondo Aryna Sabalenka, a guidare il seeding ci sono la kazaka Elena Rybakina e la statunitense Coco Gauff, seguite dalla polacca Iga Swiatek. In tabellone anche l’azzurra Jasmine Paolini, accreditata della testa di serie numero 5.

TABELLONE FEMMINILE

Parte alta

(1) Rybakina Bye

(WC) Korpatsch vs Shnaider

Eala vs Fernandez

(Q) vs (5) Paolini

(3) Swiatek Bye

Siegemund vs Frech

(Q) vs Noha Akugue

Ostapenko vs (6) Andreeva

Parte bassa

(8) Alexandrova vs (Q)

Zhang vs Noskova

Lys vs Badosa

Bye (4) Svitolina

(7) Muchova vs (Q)

Mertens vs (WC) Seidel

Ruzic vs Samsonova

Bye (2) Gauff

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

