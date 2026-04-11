Tabellone ATP 500 Barcellona 2026: tutti gli accoppiamenti, presenti Musetti e Sonego

Sorteggiato il tabellone dell’ATP 500 di Barcellona 2026, in programma dal 13 al 19 aprile su terra rossa, saranno presenti Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego. Il carrarino sarà testa di serie numero 2 e chiamato ad un esordio non banale contro Martin Landaluce. Come ogni anno il tabellone del torneo catalano vede grandi nomi al via: Carlos Alcaraz sarà testa di serie numero 1 ed esordirà contro un qualificato. Presenti anche Alex de Minaur, Andrey Rublev, Karen Khachanov e Jack Draper. Anche tra i tennisti non accreditati di teste di serie ci sono alcuni nomi molto interessanti come Arthur Fils, Rafael Jodar e Inacio Buse.
PARTE ALTA
(1) Alcaraz vs Q
Machac vs Baez
Q vs Sonego
Navone vs (5) Rublev
de Minaur (3) vs Q
Q vs Q
Borges vs Mannarino
Etcheverry vs (8) Draper
PARTE BASSA
(7) Norrie vs (WC) Wawrinka
Opelka vs Q
Munar vs (WC) Jodar
Ugo Carabelli vs (4) Khachanov
(6) Vacherot vs Atmane
Nakashima vs Fils
Buse vs Moutet
(WC) Landaluce vs (2) Musetti