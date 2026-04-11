Tabellone ATP 500 Barcellona 2026: tutti gli accoppiamenti, presenti Musetti e Sonego

Sorteggiato il tabellone dell’ATP 500 di Barcellona 2026, in programma dal 13 al 19 aprile su terra rossa, saranno presenti Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego. Il carrarino sarà testa di serie numero 2 e chiamato ad un esordio non banale contro Martin Landaluce. Come ogni anno il tabellone del torneo catalano vede grandi nomi al via: Carlos Alcaraz sarà testa di serie numero 1 ed esordirà contro un qualificato. Presenti anche Alex de Minaur, Andrey Rublev, Karen Khachanov e Jack Draper. Anche tra i tennisti non accreditati di teste di serie ci sono alcuni nomi molto interessanti come Arthur Fils, Rafael Jodar e Inacio Buse.

PARTE ALTA

(1) Alcaraz vs Q

Machac vs Baez

Q vs Sonego

Navone vs (5) Rublev

de Minaur (3) vs Q

Q vs Q

Borges vs Mannarino

Etcheverry vs (8) Draper

PARTE BASSA

(7) Norrie vs (WC) Wawrinka

Opelka vs Q

Munar vs (WC) Jodar

Ugo Carabelli vs (4) Khachanov

(6) Vacherot vs Atmane

Nakashima vs Fils

Buse vs Moutet

(WC) Landaluce vs (2) Musetti