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Tabellone ATP 500 Barcellona 2026: tutti gli accoppiamenti, presenti Musetti e Sonego

Luca Innocenti
By Luca Innocenti
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Lorenzo Musetti esulta all'Australian Open 2026
Lorenzo Musetti - Foto Rachel Bach/Shutterstock

Sorteggiato il tabellone dell’ATP 500 di Barcellona 2026, in programma dal 13 al 19 aprile su terra rossa, saranno presenti Lorenzo Musetti Lorenzo Sonego. Il carrarino sarà testa di serie numero 2 e chiamato ad un esordio non banale contro Martin Landaluce. Come ogni anno il tabellone del torneo catalano vede grandi nomi al via: Carlos Alcaraz sarà testa di serie numero 1 ed esordirà contro un qualificato. Presenti anche Alex de Minaur, Andrey Rublev, Karen Khachanov e Jack Draper. Anche tra i tennisti non accreditati di teste di serie ci sono alcuni nomi molto interessanti come Arthur Fils, Rafael Jodar e Inacio Buse.

PARTE ALTA

(1) Alcaraz vs Q
Machac vs Baez

Q vs Sonego
Navone vs (5) Rublev

de Minaur (3) vs Q
Q vs Q

Borges vs Mannarino
Etcheverry vs (8) Draper

PARTE BASSA 

(7) Norrie vs (WC) Wawrinka
Opelka vs Q

Munar vs (WC) Jodar
Ugo Carabelli vs (4) Khachanov

(6) Vacherot vs Atmane
Nakashima vs Fils

Buse vs Moutet
(WC) Landaluce vs (2) Musetti

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