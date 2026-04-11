Challenger 125 Monza 2026: niente finale per Bellucci, Prizmic vince in due set

Si ferma in semifinale il percorso di Mattia Bellucci nel Challenger 125 di Monza 2026. L’azzurro perde contro il croato Dino Prizmic con il punteggio di 7-6(1) 6-4 in quasi due ore di gioco. Sconfitta dolorosa per Mattia che non riesce a raggiungere la nona finale in carriera a livello Challenger, la seconda del 2026 dopo quella persa a Cap Cana contro Navone.
Per quanto riguarda il classe 2005 di Spalato, si tratta della settima finale Challenger della carriera: il bilancio nelle precedenti 6 è di 3 vittorie e 3 sconfitte. Su questa superficie Prizmic riesce a esprimere il suo miglior gioco: infatti, delle 7 finali citate, ben 6 sono arrivate sulla terra battuta, ad eccezione del Challenger di Grodzisk Mazowiecki della scorsa stagione. Il croato affronterà in finale il belga Raphael Collignon, uscito indenne dalla rispettiva semifinale con lo spagnolo Martin Landaluce.
La partita
Il match si accende nel quinto game del primo parziale quando arrivano 3 break consecutivi, con l’azzurro che si porta in vantaggio 4-3 nel punteggio. Sul 5-4 Mattia serve per chiudere, ma subisce il break a 15 del croato. Si va al tie-break con Prizmic che domina vincendo per 7 punti a 1. Nel secondo set il n.106 del mondo continua a giocare il suo miglior tennis e piazza il break nel terzo gioco che risulterà decisivo. Il croato chiude nel decimo gioco al primo match point e vola in finale.