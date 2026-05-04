ESCLUSIVA – Furlan su Sinner: “Il fatto che sia a Roma è lodevole, non facile fare sempre prestazioni”

“Sinner ormai gioca per battere qualsiasi record. cinque 1000 in fila sono un qualcosa di straordinario. Il fatto che sia di nuovo a Roma per migliorare il suo palmares è lodevole e credo sia una fonte di ispirazione per tutto il tennis italiano. Non ci sono dei competitor che possono impensierirlo più di tanto, poi ci sono delle componenti da non sottovalutare: sta giocando da due mesi in continuazione e non è facile fare prestazioni sempre. Può capitare anche a Jannik di non giocare al massimo, avere sei giorni tra il primo turno di Roma e la finale di Madrid sarà di aiuto”. Così Renzo Furlan, ai microfoni di Spazio Tennis, a margine della consegna dei Diplomi – Little Tennis Champions 2025-2026 di Tennis Foundation presso il Circolo Montecitorio a Roma. Da qualche mese Furlan ha iniziato una collaborazione con Luca Nardi, rientrato da poco da un problema al polso sofferto a inizio 2026: “Abbiamo fatto cinque settimane di lavoro e ne abbiamo approfittato per conoscerci. È un bravo ragazzo, dotato di un grande talento. È stato fermo per un problema al polso due mesi ma siamo fiduciosi. Arriva con tanto allenamento ma con poche partite, sicuramente giocare bene in Italia è il sogno di tutti gli italiani. L’edizione 2026 è un’edizione storica con quattro italiani nei primi 20. Lui ci arriva molto motivato ed incrociare un qualificato non sarà facile perché sono giocatori già con due partite alle spalle. È determinato e pronto per giocare”. Crescita straordinaria di Rafael Jodar, che sarà testa di serie già agli Internazionali d’Italia: “Jodar stra proseguendo quello che ha iniziato a fare sei mesi fa. Ora è al suo massimo e sta giocando con una grandissima fiducia. tutti si aspettavano Fonseca e invece è arrivato lui, anche qui sarà uno degli uomini da battere”.