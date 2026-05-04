Internazionali d’Italia 2026: Bondioli show in rimonta, è secondo turno di quali

Federico Bondioli non si ferma più e, dopo aver vinto il torneo di prequalificazione, vince anche il primo turno di qualificazioni agli Internazionali BNL d’Italia 2026. Il classe 2005 rimonta da set e break di svantaggio contro Emilio Nava fino al 4-6 7-6(6) 7-5 finale con cui si guadagna il secondo e decisivo turno del tabellone cadetto. Quella contro lo statunitense era la sua prima partita in carriera a livello ATP considerando sia le qualificazioni che i main draw.

L’ostacolo per centrare il suo primo accesso in tabellone principale sarà particolarmente ostico: se la vedrà con il croato Dino Prizmic reduce dall’ingresso in Top 100 e da un’ottima settimana al Masters 1000 di Madrid. L’opera per il momento è ancora a metà e non sarà semplice completarla, però Bondioli sta dando seguito ad un ottimo 2026 in cui spicca la semifinale al Challenger 125 di Napoli, raggiunta partendo proprio dalle qualificazioni. Poi si sa, chi ben comincia…

Fuori Carboni

Niente da fare, invece, per Lorenzo Carboni che saluta Roma al primo turno di qualificazioni. Al 2006 di Alghero non basta un ottimo secondo set in cui costringe Aleksandar Kovacevic a giocare il tie-break, dopo aver rimontato due volte un break di svantaggio, entrambe le volte con l’americano chiamato a servire per il match. Finisce 6-4 7-6 per Kovacevic che contenderà l’accesso in main raw a Jacob Fearnley.