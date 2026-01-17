WTA 500 Adelaide 2026: Andreeva trionfa su Mboko e torna al successo dopo quasi un anno

Mirra Andreeva ottiene il suo primo titolo 500 ad Adelaide grazie alla vittoria in finale su Victoria Mboko per 6-3 6-1 in un’ora di gioco. A distanza di quasi un anno dal titolo conquistato al WTA 1000 di Indian Wells lo scorso marzo, ottenuto in finale contro Aryna Sabalenka, la russa torna al successo. Grazie a questa settimana ricca di soddisfazioni, Mirra sorpassa nel ranking Jasmine Paolini e si prende la settima posizione nella classifica mondiale, avvicinandosi al suo best ranking di n.5.

Una settimana dominata dall’inizio alla fine, nella quale la tennista classe 2007 non ha lasciato per strada nemmeno un set. Dopo il bye al primo turno, il percorso l’ha vista superare Bouzkova, Joint, Shnaider, e oggi in finale Mboko.

La partita

L’inizio di match sembra prefigurare maggiori difficoltà per la diciottenne siberiana, con Mboko che le strappa il servizio nel secondo gioco e va avanti tre a zero. Da quel momento in poi però è un monologo di Andreeva, che conquista i successivi sei game e si prende il set per 6-3. Nel secondo parziale, la russa, indirizza il parziale con il break ottenuto nel secondo game, da quel momento è vita facile per l’allieva di Conchita Martinez che gestisce il punteggio e chiude per 6-1.