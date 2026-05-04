Jannik Sinner sbarca a Roma in vista degli Internazionali (VIDEO)

Jannik Sinner è arrivato a Roma. All’indomani del trionfo in finale nel Masters 1000 di Madrid contro Alexander Zverev, il numero uno del mondo è sbarcato nella Capitale in vista degli Internazionali d’Italia 2026. Il tabellone principale maschile prenderà il via il 6 maggio, con l’altoatesino che aprirà il suo torneo al secondo turno contro il vincente del match tra Sebastian Ofner e Alex Michelsen.
Jannik Sinner has landed in Rome 🇮🇹❤️pic.twitter.com/p3mKzGXg6N
— jannik sinner files (@jannik_files) May 4, 2026