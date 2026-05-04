Internazionali BNL d'Italia

Jannik Sinner sbarca a Roma in vista degli Internazionali (VIDEO)

Redazione
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Jannik Sinner - Photo courtesy of China Open
Jannik Sinner - Photo courtesy of China Open

Jannik Sinner è arrivato a Roma. All’indomani del trionfo in finale nel Masters 1000 di Madrid contro Alexander Zverev, il numero uno del mondo è sbarcato nella Capitale in vista degli Internazionali d’Italia 2026. Il tabellone principale maschile prenderà il via il 6 maggio, con l’altoatesino che aprirà il suo torneo al secondo turno contro il vincente del match tra Sebastian Ofner e Alex Michelsen.

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