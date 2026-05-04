Internazionali d’Italia 2026, Pellegrino avanza nelle qualificazioni: battuto Gaston in due set

Arriva il primo successo azzurro nel tabellone maschile di qualificazione degli Internazionali d’Italia 2026 e porta la firma di Andrea Pellegrino. Il tennista pugliese, infatti, si è imposto nettamente sul francese Hugo Gaston con il punteggio di 6-1 6-3, in un’ora e cinque minuti di gioco che non hanno praticamente mai visto una reale lotta.

La partenza a handicap del transalpino ha indirizzato l’esito del primo set già dopo venti minuti, con un parziale di 4-0 e due break consecutivi per Pellegrino, che è riuscito a strappare la battuta a Gaston anche nel settimo gioco. Il secondo set, invece, si apre con maggiore equilibrio grazie a due rapidi turni di battuta del francese. La sua resistenza, però, cede subito dopo aver strappato il servizio a Pellegrino per la prima volta nel match: break e controbreak riportano l’inerzia dalla parte dell’azzurro, che torna pienamente nel controllo del set e chiude poco dopo.

Buone sensazioni per l’italiano, che nel turno decisivo affronterà il vincente della sfida tra Landaluce e O’Connell per un posto nel tabellone principale del Masters 1000 di Roma.