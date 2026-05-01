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Challenger 75 Ostrava 2026: Brancaccio in semifinale, Cecchinato ko nel derby azzurro

By Tommaso de Laurentiis
1 Min Read
Raul Brancaccio nel torneo di Villena 2025
Raul Brancaccio - Foto Challenger Villena 2025

Raul Brancaccio (n.251 ATP) ribalta Marco Cecchinato (n.188 ATP) nei quarti di finale del Challenger 75 di Ostrava 2026. Il 28enne di Torre del Greco piega in due ore e 21 minuti di gioco – con il punteggio di 4-6 6-4 6-4 – la testa di serie numero 7 del torneo ceco e conquista la nona semifinale Challenger della carriera. Si conferma ad alti livelli nel 2026 Brancaccio – in Top 150 nella Race – che raggiunge la terza semifinale stagionale, dopo quelle nei Challenger 50 e 100 di Cesenatico e Menorca. Il campano si giocherà in posto in finale con il vincente della sfida tra Nerman Fatic e Zdenek Kolar.

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