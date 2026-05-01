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Internazionali d’Italia 2026: Sabalenka a Roma, si allenerà sul Centrale (VIDEO)

Redazione
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Aryna Sabalenka - Foto Christopher Pike:IPA
Aryna Sabalenka - Foto Christopher Pike:IPA

Aryna Sabalenka al Foro Italico. Reduce dall’eliminazione ai quarti di finale del WTA 1000 di Madrid 2026, la numero uno del mondo è arrivata a Roma per iniziare a preparare gli Internazionali d’Italia 2026. Il tabellone femminile prenderà il via il 5 maggio con Sabalenka che sarà chiamata a difendere i quarti di finale del 2025, quando venne eliminata dalla cinese Qinwen Zheng. Alle 15.00 la bielorussa si allenerà sul Campo Centrale.

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