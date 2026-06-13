ATP 500 Halle 2026, doppi di livello: Cobolli/Shelton e Kyrgios/Bellucci tra gli altri

Il tabellone di doppio dell’ATP 500 di Halle 2026 promette spettacolo. Partendo dagli azzurri, ci sarà subito un derby: Flavio Cobolli e il suo compagno di sponsor d’abbigliamento Ben Shelton sfideranno Andrea Vavassori e Adam Pavlasek. Impossibile da perdersi anche l’esordio nel torneo dell’inedita coppia formata dal rientrante Nick Kygrios e Mattia Bellucci che, oltre al talento dei due, porterà in campo anche una grande presenza scenica contro gli statunitensi Learner Tien e Ethan Quinn.

Da segnalare anche la presenza del neo-campione Slam Alexander Zverev in coppia con lo storico amico e compagno di doppio Marcelo Melo. I due giocheranno contro il duo Alexander Bublik/Zizou Bergs. Curiosa anche l’iscrizione al torneo di Joao Fonseca e Daniel Altmaier, che dovranno completare il percorso dalle qualificazioni.