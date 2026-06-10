WTA 500 Queen’s: ritiro per Mboko contro Pliskova, il motivo e cosa succede con le scommesse

Ritiro per Victoria Mboko contro Karolina Pliskova nel match valido per il secondo turno del WTA 500 del Queen’s 2026. La canadese —dopo aver perso il primo set e al comando 4-3 nel secondo — è stata costretta al ritiro dopo una brutta caduta. A nulla è servito l’intervento del fisioterapista alla numero 9 del mondo, che ha lasciato il campo in lacrime.

RITIRO MBOKO, COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE

Nonostante la sfida fosse regolarmente iniziata, gran parte dei siti scommesse rimborsano gli esiti (Mboko perdente, Pliskova vincente), ma il consiglio è di controllare il regolamento del sito di betting sul quale avete piazzato la giocata. Verranno pagate regolarmente le quote relative al primo set, che si è concluso. Le quote che invece saranno rimborsate interessano il set betting. Infine, quelle sugli under e over games verranno pagate se l’esito risulta già certificabile.