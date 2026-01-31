Tabellone ATP 250 Montpellier 2026: Auger-Aliassime numero 1 del seeding, presenti Cobolli e Nardi

Sorteggiato il tabellone dell’ATP 250 di Montpellier 2026, in programma su cemento indoor in Francia dal 2 all’8 febbraio. Presenti due italiani: Flavio Cobolli, che ha ricevuto una wild card e sarà testa di serie numero 2, e Luca Nardi. Guiderà il seeding Felix Auger-Aliassime, anche lui omaggiato di una wild card. Le altre teste di serie saranno Tomas Machac, Tallon Griekspoor, Ugo Humbert, Arthur Fils, Hubert Hurkacz e Aleksandar Kovacevic. Di seguito il tabellone completo.
TABELLONE ATP 250 MONTPELLIER
Parte alta
(1/WC)Auger-Aliassime bye
Medjedovic vs (WC) Wawrinka
Qualificato vs Qualificato
Royer vs (6) Fils
(4) Griekspoor bye
Kecmanovic vs Carreno Busta
Qualificato vs Choinski
McDonald vs (8) Kovacevic
Parte bassa
(5) Humbert vs van de Zandschulp
Martinez vs Mannarino
(WC) Gea vs Mpetshi Perricard
(3) Machac vs bye
(7) Hurkacz vs Qualificato
Bautista Agut vs O’Connell
Basilashvili vs Nardi
(2/WC) Cobolli bye