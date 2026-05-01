Internazionali d’Italia 2026, Martin Manzano stacca il pass per le qualificazioni: “Un sogno giocare a Roma”

“Sono molto contento. È la prima volta che gioco le prequalificazioni qui al Foro Italiaco ed è un sogno giocare la prima volta le qualificazioni a Roma. Nel finale c’era un po’ di tensione ma sono sempre riuscito a fare il mio gioco. Negli ultimi due o tre game c’era un po’ di fretta ma l’ho portata a casa. Sono venuto qui per fare partita e per preparare i prossimi tornei, ora mi giocherò le mie carte nelle qualificazioni”. Così Juan Cruz Martin Manzano, in zona mista, dopo il successo su Filippo Speziali (n.1138 ATP) – con il punteggio di 6-3 6-3 – nel turno finale delle prequalificazioni degli Internazionali BNL d’Italia 2026. Il 21enne numero 572 ATP stacca il pass per il tabellone di qualificazioni al main draw del torneo romano.