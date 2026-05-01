Internazionali BNL d'ItaliaNews

Internazionali d’Italia 2026, Martin Manzano stacca il pass per le qualificazioni: “Un sogno giocare a Roma”

By Tommaso de Laurentiis
1 Min Read
Juan Cruz Martin Manzano - Foto Ilaria Piccagli
Juan Cruz Martin Manzano - Foto Ilaria Piccagli

“Sono molto contento. È la prima volta che gioco le prequalificazioni qui al Foro Italiaco ed è un sogno giocare la prima volta le qualificazioni a Roma. Nel finale c’era un po’ di tensione ma sono sempre riuscito a fare il mio gioco. Negli ultimi due o tre game c’era un po’ di fretta ma l’ho portata a casa. Sono venuto qui per fare partita e per preparare i prossimi tornei, ora mi giocherò le mie carte nelle qualificazioni”. Così Juan Cruz Martin Manzano, in zona mista, dopo il successo su Filippo Speziali (n.1138 ATP) – con il punteggio di 6-3 6-3 – nel turno finale delle prequalificazioni degli Internazionali BNL d’Italia 2026. Il 21enne numero 572 ATP stacca il pass per il tabellone di qualificazioni al main draw del torneo romano.

 

 

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS