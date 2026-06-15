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Sinner si allena a Montecarlo con Rune (VIDEO)

Tancredi Crepax
By Tancredi Crepax
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Jannik Sinner esulta all'Australian Open 2026
Jannik Sinner - Foto Ella Ling/Shutterstock

Jannik Sinner è stato visto allenarsi con Holger Rune a Montecarlo. La preparazione di Sinner, conclusi gli accertamenti medici post Roland Garros, riparte dunque dal cemento per preparare l’appuntamento sull’erba con il terzo Slam della stagione. Il danese invece è fuori dalle competizioni da otto mesi in seguito alla rottura del tendine d’Achille della gamba sinistra, ma spera ancora di essere pronto per Wimbledon.

IL VIDEO:

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