Sinner si allena a Montecarlo con Rune (VIDEO)

Jannik Sinner è stato visto allenarsi con Holger Rune a Montecarlo. La preparazione di Sinner, conclusi gli accertamenti medici post Roland Garros, riparte dunque dal cemento per preparare l’appuntamento sull’erba con il terzo Slam della stagione. Il danese invece è fuori dalle competizioni da otto mesi in seguito alla rottura del tendine d’Achille della gamba sinistra, ma spera ancora di essere pronto per Wimbledon.
IL VIDEO:
Absent depuis huit mois après sa rupture du tendon d’Achille, Holger Rune 🇩🇰 était à l’entraînement avec Jannik Sinner 🇮🇹 ce matin à Monte-Carlo. 👀
🎥 dr.alexandra_dorobantu/IG pic.twitter.com/bV3YqrYFMj
— Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) June 15, 2026