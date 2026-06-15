WTA 500 Berlino 2026: ritiro per Potapova contro Alexandrova, il motivo e cosa succede per le scommesse

Ritiro per Anastasia Potapova nel corso della sfida con Ekaterina Alexandrova, valida per il primo turno del WTA 500 di Berlino 2026. La tennista russa naturalizzata austriaca ha deciso di interrompere il suo match dopo aver perso 6-1 il primo set a causa di un malessere fisico, motivo per il quale aveva anche richiesto un medical timeout.

RITIRO POTAPOVA, COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE

Nonostante la sfida fosse regolarmente iniziata, gran parte dei siti scommesse rimborsano gli esiti (Potapova perdente, Alexandrova vincente), ma il consiglio è di controllare il regolamento del sito di betting sul quale avete piazzato la giocata. Verranno pagate regolarmente le quote relative ai primi due set, che si sono conclusi. Le quote che invece saranno rimborsate interessano il set betting. Infine, quelle sugli under e over games verranno pagate se l’esito risulta già certificabile.