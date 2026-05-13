WTA 125 Parma 2026: nulla da fare per Basiletti, Tagger passa in due set

Il Parma Ladies Open 2026 entra nel vivo. La giornata di martedì ha definito il quadro del secondo turno, regalando al pubblico del Tennis Club Parma prestazioni importanti dalle big e confermando il talento cristallino delle nuove leve del circuito WTA.

Lilli Tagger: talento e rovescio d’autore

Il match più atteso tra due giovani promesse del tennis ha visto Lilli Tagger imporsi con autorità sull’azzurra Noemi Basiletti. L’austriaca classe 2008, che vanta nel suo angolo il carisma di Francesca Schiavone, ha dominato la sfida chiudendo con un solido 6-4 6-2. A fare la differenza è stato un mix di potenza e classe: un servizio solidissimo (5 ace) e un rovescio a una mano che ha incantato il Centrale. Nonostante l’ottimo momento di Basiletti (n.427 WTA), reduce dal secondo turno agli Internazionali d’Italia, Tagger ha dimostrato un livello superiore rispetto alla toscana.

“Vorrei fare i complimenti alla mia avversaria per il suo percorso agli Internazionali BNL d’Italia – ha detto l’austriaca nell’intervista a caldo dopo la partita –. Sono molto fortunata ad avere al mio fianco una figura come Francesca Schiavone: mi aiuta tantissimo, soprattutto a livello mentale, nell’approcciare questo tipo di tornei. Il mio sogno era quello di entrare nel main draw del Roland Garros, ci sono riuscita e d’ora in avanti proverò a crescere dal punto di vista tattico”.

Yastremska, debutto con vista sul titolo

Non ha tradito le attese nemmeno Dayana Yastremska. L’ucraina, ex numero 21 del mondo e wild card di lusso del torneo, ha superato l’argentina Victoria Bosio per 7-6(3) 6-3. Nonostante le insidie del vento, l’atleta di Odessa ha mostrato una solidità al servizio e colpi da fondo campo che la candidano prepotentemente alla vittoria finale. Per Yastremska, il legame con la città è già forte: “Parma mi ricorda la mia Odessa, mi sto divertendo tantissimo, venire in Emilia è stata un’ottima scelta – ha rivelato al termine del match –. Obiettivo? Il 15 maggio è il mio compleanno e spero di festeggiarlo qui in campo”.

Le altre sfide e dove seguirle

Il torneo, organizzato da MEF Tennis Events, vede proseguire la corsa anche per altre due protagoniste molto attese: l’argentina Solana Sierra, quinta testa di serie del seeding, che ha spazzato via la francese Carole Monet (n.181 WTA) con il punteggio di 6-4 6-0, e la colombiana Camila Osorio, testa di serie numero 7 che in due set ha superato senza problemi la padrona di casa Deborah Chiesa (n.507 WTA) per 6-3 6-1.

Per gli appassionati che non possono essere presenti sulle tribune del TC Parma, le sfide del Campo Centrale sono disponibili in diretta streaming sul sito del Corriere dello Sport.