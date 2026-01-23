Australian Open 2026, Paul: “Alcaraz? Penso sempre di vincere, altrimenti non giocherei”

Tommy Paul si è qualificato agli ottavi di finale dell’Australian Open 2026 dove affronterà Carlos Alcaraz. Nonostante il match tutt’altro che semplice, lo statunitense è apparso fiducioso in conferenza stampa: “Io penso di poter vincere ogni volta che scendo in campo, altrimenti giocherei senza uno scopo”.

ALCARAZ PUNTO DI RIFERIMENTO

“Affrontare Carlos è sempre una grande sfida, al momento lui è il punto di riferimento che tutti cercano di raggiungere” ha dichiarato Paul ai media. Si è detto molto entusiasta all’idea di sfidare il numero 1 del mondo: “Sto giocando un ottimo tennis in questo torneo. Spero di continuare così, anzi di migliorare ancora”.

PIANO PARTITA

“Non cambierò niente in particolare, abbiamo un piano di gioco che sembra adatto contro Carlos – ha proseguito il semifinalista dell’Australian Open 2023 –. Contro Carlos si tratta soprattutto di esecuzione, non puoi commettere troppi errori. Devo servire bene, andare a rete e attaccare”.

Sulle alte temperature ha detto: “Non è mai particolarmente divertente giocare con queste temperature. Non so bene come funzioni la regola, ma so che oltre una certa soglia fanno uscire i giocatori dal campo. Spero si possano disputare regolarmente tutte le partite”.