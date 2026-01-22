Australian Open 2026: medical timeout per Gea contro Wawrinka

Medical timeout per Arthur Gea nel match contro Stan Wawrinka, valido per il secondo turno dell’Australian Open 2026. Nel corso del quinto set, con l’elvetico avanti 2-1 senza break, il giovane tennista francese ha chiesto l’intervento del fisioterapista. Problema all’altezza del ginocchio sinistro per Gea, che prima di questo incontro non aveva ancora perso un set a Melbourne – partendo dalle qualificazioni – ma aveva comunque sottoposto il suo fisico a uno sforzo non indifferente. Nonostante l’apparente infortunio, non sembra però esserci un ritiro in vista.
AGGIORNAMENTO – Sembrerebbe avere anche un problema di stomaco Gea. Dopo aver preso delle pillole, ha chiesto un secchio in cui vomitare.