Internazionali d’Italia 2026: cosa aspettarci dalla semifinale Gauff – Cirstea

Saranno Sorana Cirstea e Coco Gauff a contendersi il primo dei due posti per la finale del singolare femminile agli Internazionali d’Italia 2026. La rumena ci arriva avendo eliminato la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka, Linda Noskova e Jelena Ostapenko. Gauff, invece, si è specializzata nelle rimonte: durante gli Internazionali 2026 ha recuperato per ben tre volte consecutive da uno svantaggio di un set, ultima delle quali contro Mirra Andreeva ai quarti di finale.

La stagione 2026 e i precedenti

Cirstea in stagione ha già vinto un titolo (WTA 250 di Cluj, cemento indoor) ma non ha brillato particolarmente nei WTA 1000. Oltre all’ottima settimana degli Internazionali, vanta come migliori risultati due ottavi di finale raggiunti al WTA 1000 di Dubai e al WTA 1000 di Miami, dove è stata eliminata proprio da Gauff come accaduto anche al terzo turno del WTA 1000 di Madrid.

La statunitense, invece, prosegue nella difesa della finale conquistata a Roma nel 2025, durante una settimana tennisticamente non perfetta ma fin qui efficace in un modo o nell’altro. Per lei si tratta della terza semifinale 1000 della stagione. Gauff è la favorita, almeno sulla carta, avendo anche vinto tutti e tre i precedenti contro la romena. Oltre ai due già citati del 2026 ce n’è un terzo che risale all’Australian Open 2020. Curiosamente sono tutti finiti due set a uno per la statunitense, a dimostrazione di un pronostico a suo favore ma non così netto.