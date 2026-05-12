Internazionali d’Italia 2026: Gauff rischia l’harakiri ma rimonta ancora. Andreeva ko al terzo

Coco Gauff supera Mirra Andreeva nel remake del quarto di finale del 2025 e accede alla semifinale degli Internazionali d’Italia 2026, continuando la difesa della finale raggiunta nella scorsa edizione. La statunitense dopo aver perso il primo set sembra vincere agevolmente gli altri due, invece dal 5-1 e servizio nel terzo set subisce un’incredibile contro-rimonta da Andreeva fino al 5-4. A quel punto Gauff trova un nuovo break, completando la terza rimonta consecutiva dopo quelle su Solana Sierra e Iva Jovic. Finisce 4-6 6-2 6-4. Per Gauff si tratta della terza semifinale 1000 in stagione, dopo quelle conquistate al WTA 1000 di Dubai e al WTA 1000 di Miami.

Andreeva, invece, si ferma ai quarti proprio come lo scorso ann0. Ciononostante rimane un ottimo momento di forma per la 2007 russa che nel 2026, da quando è iniziata la stagione su terra, ha vinto il WTA 500 di Linz e ha raggiunto la finale sia al WTA 500 di Stoccarda che al WTA 1000 di Madrid.