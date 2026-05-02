Kostyuk si prende Madrid: piegata Andreeva in finale

Dalla rottura del legamento della caviglia sinistra al primo titolo 1000: Marta Kostyuk si prende il WTA 1000 di Madrid 2026. L’ucraina la spunta su Mirra Andreeva in finale – con il punteggio di 6-3 7-5 – e conquista il primo Big Title della carriera. Un match molto tirato, sopratutto nel secondo parziale, con la 23enne di Kiev brava ad annullare due set point nel nono gioco e ad evitare di farsi trascinare nella battaglia dalla numero 8 del mondo. Sembrava dover saltare tutta la stagione su terra Kostyuk, che aveva rimediato un brutto infortunio alla caviglia sinistra nel corso dell’Australian Open a gennaio, poco dopo aver vinto il primo titolo 500 a Brisbane. Invece il rientro lampo e il trionfo a Madrid contro Andreeva: per l’ucraina da lunedì 4 maggio sarà best ranking e salirà al 15° posto in classifica WTA e al nono nella Race verso le WTA Finals.

Kostyuk arricchisce il proprio palmares con la vittoria al WTA 1000 di Madrid, il titolo più prestigioso della sua carriera, conquistato in finale contro Andreeva. Per l’ucraina si tratta del terzo trofeo WTA in singolare dopo il primo successo ottenuto nel 2023 ad Austin, dove batté Varvara Gracheva, e quello conquistato nel 2026 a Rouen, superando Veronika Podrez.