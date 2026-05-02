ESCLUSIVA – Nakashima: “Voglio tornare a vincere un titolo ATP”

“Sono appena arrivato a Roma, l’Enjoy Tennis Center è la prima tappa per me e il mio team. Sono molto felice di tornare qui e di riuscire ad allenarmi in questo bellissimo circolo”. Queste le parole di Brandon Nakashima, in esclusiva a Spazio Tennis, durante la prima giornata di allenamenti svolta all’Enjoy Tennis Center di Roma.

Lo statunitense n.32 del mondo ha parlato delle sue sensazioni alla vigilia di questi Internazionali d’Italia: “Mi sento bene, sono felice di essere in un grande torneo qui a Roma. È un’altra buona opportunità per me prima del Roland Garros: spero di giocare un bel tennis e fare tante partite”.

Insieme al nostro Pietro Corso, Nakashima ha ripercorso anche la vittoria Challenger conquistata a Tenerife nel 2024, e dell’uno viaggio fatto in questi anni: “Sono fiero del mio percorso, ci sono alti e bassi ma fa parte del processo. Io e il mio team lavoriamo ogni giorno per migliorare: non è sempre facile, ma sono orgoglioso del mio livello e spero di continuare a crescere”.

GLI OBIETTIVI DI NAKASHIMA

Il nativo di San Diego ha parlato anche degli obiettivi per il 2026 e di quanto gli manchi tornare a vincere un titolo nel circuito maggiore. Il suo ultimo successo risale all’ATP 250 di Los Cabos nel 2022: “Per me sarebbe bello vincere un altro titolo ATP, sono passati un po’ di anni dall’ultimo. È uno dei miei obiettivi per la fine dell’anno, insieme ovviamente a fare bene negli Slam. Nel 2025 non ho fatto molto bene, ho perso spesso ai primi turni: quest’anno spero di riuscire ad andare avanti in questi grandi tornei”.

Inevitabile una battuta anche sul dominio di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: “Penso che tanti giocatori stiano provando a raggiungere il loro livello, lavorando ogni giorno per tenergli testa. Ovviamente sono davanti a tutti, ma con i giovani delle nuove generazioni è bello vedere altri giocatori crescere, sperando che qualcuno possa arrivare a competere con loro per i Grand Slam”.