Quando gioca Arnaldi in finale nel Challenger 175 di Cagliari 2026: data, orario e diretta tv

Matteo Arnaldi giunge in finale nel Challenger 175 di Cagliari dopo la vittoria in rimonta nel derby tutto ligure su Gianluca Cadenasso per 1-6 6-1 6-0, e torna in una finale Challenger dopo quasi tre anni, dove vinse il suo ultimo titolo a Heilbronn. Il bilancio nelle finali per Arnaldi è di (4-2), le vittorie sono arrivate nel 2022 a Francavilla al Mare e nel 2023 a Tenerife 2, Murcia e in Germania sulla terra battuta a Heilbronn. Con entrambi i possibili finalisti, l’azzurro non ci condivide nessun precedente.

QUANDO E DOVE VEDERE ARNALDI IN FINALE

Il match tra Arnaldi e Burruchaga o Hurkacaz andrà in scena domenica 3 maggio sul Campo Centrale non prima delle 15.00. La diretta televisiva è affidata SuperTennis (212 sky e 64 del digitale terrestre) e in diretta streaming su Challenger tv (sito gratis dell’Atp).

IL MONTEPREMI DEL CHALLENGER DI CAGLIARI