ATP 500 Doha 2026: programma, orari e ordine di gioco di lunedì 16 febbraio con Sinner

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di lunedì 16 febbraio dell’ATP 500 di Doha 2026. Subito in campo Jannik Sinner, che sfiderà il ceco Tomas Machac nel match di primo turno che inaugurerà la sessione serale. Protagonisti anche Jakub Mensik e Daniil Medvedev, mentre la prima sfida di giornata sarà quella tra la wild card locale Zayid e l’australiano Popyrin: il vincitore sarebbe l’avversario di Sinner nell’eventuale secondo turno.
IL PROGRAMMA
Center Court
Ore 11.30 – (WC) Zayid vs Popyrin
non prima delle ore 13.00 – (6) Mensik vs (Q) Choinski
non prima delle 17.30 – Machac vs (2) Sinner
a seguire – (4) Medvedev vs (PR) Shang
Grandstand 1
Ore 13.00 – Royer vs (Q) Herbert
non prima delle 15.00 – Fils vs Majchrzak