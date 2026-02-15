ATP 500 Doha 2026: programma, orari e ordine di gioco di lunedì 16 febbraio con Sinner

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di lunedì 16 febbraio dell’ATP 500 di Doha 2026. Subito in campo Jannik Sinner, che sfiderà il ceco Tomas Machac nel match di primo turno che inaugurerà la sessione serale. Protagonisti anche Jakub Mensik e Daniil Medvedev, mentre la prima sfida di giornata sarà quella tra la wild card locale Zayid e l’australiano Popyrin: il vincitore sarebbe l’avversario di Sinner nell’eventuale secondo turno.

IL PROGRAMMA

Center Court

Ore 11.30 – (WC) Zayid vs Popyrin

non prima delle ore 13.00 – (6) Mensik vs (Q) Choinski

non prima delle 17.30 – Machac vs (2) Sinner

a seguire – (4) Medvedev vs (PR) Shang

Grandstand 1

Ore 13.00 – Royer vs (Q) Herbert

non prima delle 15.00 – Fils vs Majchrzak