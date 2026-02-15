Montepremi Wta Dubai 2026: soldi, punti, prize money

Il montepremi e i prize money, con i punti per il ranking, del WTA 1000 di Dubai 2026 in programma fino al 21 febbraio. Dopo Abu Dhabi e Doha, si conclude negli Emirati Arabi questo febbraio del circuito femminile in Medio Oriente. Due assenze pesanti, però, condizionano il tabellone: non ci saranno, infatti, Aryna Sabalenka e Iga Swiatek. Jasmine Paolini cerca un pronto riscatto dopo un inizio di stagione non dei migliori, mentre Elisabetta Cocciaretto – che parte dalle qualificazioni – prova a stupire ancora. Il prize money complessivo del WTA 1000 di Doha corrisponde a $4,088,211

TUTTE LE ENTRY LIST

QUI IL CALENDARIO WTA

QUI IL CALENDARIO ATP

QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER

MONTEPREMI E PUNTI WTA 1000 DUBAI 2026

PRIMO TURNO – $ 18.300 (10 punti)

SECONDO TURNO – $ 26.000 (5 punti)

TERZO TURNO – $ 49.250 (120 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 98. 500 (215 punti)

SEMIFINALI – $ 197.000 (390 punti)

FINALISTA – $ 385.001 (650 punti)

VINCITRICE – $ 665.000 (1000 punti)