Qualificazioni ATP 500 Rio de Janeiro 2026: Passaro avanti, si ferma Pellegrino

Si completa il primo turno delle qualificazioni dell’ATP 500 di Rio de Janeiro 2026, con due italiani impegnati nel tabellone cadetto. Sorride Francesco Passaro, che supera Elmer Moller e avanza al turno decisivo. Si ferma invece Andrea Pellegrino, sconfitto in due set dal lituano Vilius Gaubas: niente derby azzurro per un posto nel main draw.

OK PASSARO

Ad aprire le danze è stato Francesco Passaro, chiamato a reagire dopo la grande occasione sfumata a Buenos Aires, dove era avanti 7-5 5-1 contro Ignacio Buse. Il perugino ha risposto presente contro un avversario solido come Elmer Moller, imponendosi 7-6(4) 6-3 in 1 ora e 49 minuti.

Match tutt’altro che semplice. Nel primo set è l’equilibrio a dominare, con Passaro costretto anche a rincorrere all’inizio, dove si trova per due volte sotto di un break. In entrambi i casi riesce a recuperare, prima di alzare il livello nel tie-break del primo set, giocando con maggiore aggressività e chiudendo 7-4. Nel secondo parziale l’allungo decisivo arriva nel quinto game: break, contro-break immediato, ma nuovo strappo dell’azzurro che questa volta si rivela determinante per il 6-3 finale.

PECCATO PELLEGRINO

Percorso diverso per Andrea Pellegrino, battuto 6-4 7-6 dal classe 2004 lituano Vilius Gaubas in 2 ore e 9 minuti. Nel primo set l’equilibrio regge fino al decimo game, dove Pellegrino ha tre occasioni per agganciare il 5-5, ma Gaubas annulla e alla prima palla set chiude 6-4.

Il secondo parziale è ancora più combattuto. Nel nono game Gaubas annulla ben sei palle break che avrebbero mandato il pugliese a servire per il set. Pellegrino resta comunque attaccato al match, salva due match point nel decimo game, ma non sfrutta altre due chance per andare a servire sul 6-5. Nel dodicesimo game, al quarto match point, è costretto a cedere, con qualche rimpianto per le tante occasioni non concretizzate.

Passaro si giocherà dunque l’accesso al main draw del 500 brasiliano proprio contro Gaubas, con l’obiettivo di centrare l’ingresso nel tabellone principale e, idealmente, “vendicare” l’eliminazione del connazionale.