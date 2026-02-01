Tabellone WTA 250 Cluj-Napoca 2026: Raducanu e Cristian favorite, Bronzetti subito con Potapova

È stato ufficializzato il tabellone principale del WTA 250 di Cluj-Napoca 2026, che si svolgerà dall’1 al 7 febbraio 2026. Sarà presente un’italiana, Lucia Bronzetti, che, dopo esser uscita all’ultimo turno delle qualificazioni all’Australian Open 2026, affronterà al primo turno una delle favorite, Anastasia Potapova. Il loro incontro sarà un rematch della finale dello scorso anno, terminata due set a uno in favore dell’austriaca. Oltre a lei, le candidate alla vittoria finale sono la testa serie numero uno Emma Raducanu, ma anche le due padrone di casa Jacqueline Cristian e Sorana Cirstea.

IL TABELLONE COMPLETO

Parte alta

(1) Raducanu vs Minnen

(WC) Bertea vs Juvan

(Q) vs (WC) Bogdan

(WC) Bulgaru vs (7) Danilovic

(4) Wang Xin vs (Q)

Ruse vs Masarova

Sherif vs Oliynykova

Seidel vs (8) Bondar

Parte bassa

(5) Potapova vs Bronzetti

(WC) Pliskova vs Zakharova

Erjavec vs (Q)

Rakhimova vs (3) Cirstea

(6) Ruzic vs Yuan

Sorribes Tormo vs Tomova

Rakotomanga Rajaonah vs (Q)

Osorio vs (2) Cristian