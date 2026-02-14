Darderi-Cerundolo in tv: data, orario, canale, diretta finale Atp Buenos Aires 2026

Luciano Darderi sfida Francisco Cerundolo nella finale dell’ATP 250 di Buenos Aires 2026. Prosegue il magic moment del giocatore di Villa Gesell, approdato all’atto conclusivo del torneo argentino senza perdere set. Dodici vittorie consecutive a livello ATP su terra rossa per Darderi, opposto al beniamino di casa Cerundolo, prima testa di serie dell’evento. 2-2 i precedenti.
A CHE ORA DARDERI-CERUNDOLO
Il match andrà in scena oggi, domenica 15 febbraio, alle ore 20:00 italiane. Sarà possibile seguire la partita in diretta tv su Sky Sport Tennis e in streaming su SkyGo e NOW.