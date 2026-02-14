Tennis in TV

Darderi-Cerundolo in tv: data, orario, canale, diretta finale Atp Buenos Aires 2026

250720 Luciano Darderi of Italy competes in the singel final tennis match during day 8 on July 20, 2025 in Båstad. Photo: Mathilda Schuler / BILDBYRÅN / kod MA / MA0849 tennis atp 250 nordea open bbeng (Photo by MATHILDA SCHULER/Bildbyran/Sipa USA)

Luciano Darderi sfida Francisco Cerundolo nella finale dell’ATP 250 di Buenos Aires 2026. Prosegue il magic moment del giocatore di Villa Gesell, approdato all’atto conclusivo del torneo argentino senza perdere set. Dodici vittorie consecutive a livello ATP su terra rossa per Darderi, opposto al beniamino di casa Cerundolo, prima testa di serie dell’evento. 2-2 i precedenti.

A CHE ORA DARDERI-CERUNDOLO

Il match andrà in scena oggi, domenica 15 febbraio, alle ore 20:00 italiane. Sarà possibile seguire la partita in diretta tv su Sky Sport Tennis e in streaming su SkyGo e NOW. 

