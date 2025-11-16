Telecronisti Sinner-Alcaraz su Rai e Sky: chi commenta finale Atp Finals Torino 2025

Il programma e i telecronisti su Rai 2 e Sky Sport di Sinner-Alcaraz, match di finale alle Atp Finals 2025 di Torino. Va alla ricerca del bis il tennista italiano, che davanti al suo pubblico vuole centrare il successo nell’evento che mette fine alla stagione Atp e in questo caso anche a quella del talento di Sesto Pusteria. Come ben noto, infatti, Jannik non sarà in Coppa Davis la prossima settimana, mentre per il suo avversario odierno c’è ancora qualche giornata di tennis prima delle meritate vacanze. In ogni caso, il pensiero quest’oggi per entrambi sarà tutto verso questa sfida, l’ennesima tra i due giocatori più forti al mondo.

Il match è in programma alle ore 18:00 di domenica 16 novembre e sarà trasmesso in chiaro su Rai 2 con la telecronaca di Marco Fiocchetti e il commento tecnico di Adriano Panatta. In studio Alessandro Fabretti, Omar Camporese e Rita Grande. Su Sky Sport la telecronaca sarà curata da Elena Pero con il commento di Paolo Bertolucci.