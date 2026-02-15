AtpNews

Qualificazioni ATP 500 Rio 2026: programma, orari e ordine di gioco di domenica 15 febbraio. Passaro cerca il main draw

By Lapo Castrichella
1 Min Read
Francesco Passaro - Foto IMAGENSHOP AGENCIA FOTOGRAFICA
Francesco Passaro - Foto IMAGENSHOP AGENCIA FOTOGRAFICA

Il programma, con gli orari italiani e l’ordine di gioco di domenica 15 febbraio del torneo ATP 500 di Rio. È Francesco Passaro l’unico azzurro rimasto a caccia del main draw, ‘Passi’ per l’accesso nel main draw sfiderà Vilius Gaubas, che ha eliminato Andrea Pellegrino, spezzando le ali al possibile derby italiano.

Programma domenica 15 febbraio

 Quadra Guga Kuerten

Ore 20.00 – (WC) Monteiro vs (6) Lajovic

Quadra 1 

Ore 20.00 – (WC) Marcondes vs Faria

Quadra 2

Ore 20.00 – (2) Barrios Vera vs (5) Prizmic

Quadra 4

Ore 20.00 – Passaro vs (7) Gaubas

 

 

 

