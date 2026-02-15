Qualificazioni ATP 500 Rio 2026: programma, orari e ordine di gioco di domenica 15 febbraio. Passaro cerca il main draw

Il programma, con gli orari italiani e l’ordine di gioco di domenica 15 febbraio del torneo ATP 500 di Rio. È Francesco Passaro l’unico azzurro rimasto a caccia del main draw, ‘Passi’ per l’accesso nel main draw sfiderà Vilius Gaubas, che ha eliminato Andrea Pellegrino, spezzando le ali al possibile derby italiano.
Programma domenica 15 febbraio
Quadra Guga Kuerten
Ore 20.00 – (WC) Monteiro vs (6) Lajovic
Quadra 1
Ore 20.00 – (WC) Marcondes vs Faria
Quadra 2
Ore 20.00 – (2) Barrios Vera vs (5) Prizmic
Quadra 4
Ore 20.00 – Passaro vs (7) Gaubas