WTA 250 Hobart 2026: Cocciaretto domina Bondar e vola in semifinale

Elisabetta Cocciaretto si qualifica per le semifinali del WTA 250 di Hobart. Splendida prestazione dell’azzurra che in poco meno di un’ora e trenta minuti di gioco sconfigge l’ungherese Anna Bondar con un doppio 6-2. Un match dominato in lungo e in largo dalla numero 80 del ranking WTA che nel penultimo atto del torneo sfiderà una tra la croata Antonia Ruzic e la serba Olga Danilovic.
LA PARTITA
Partenza fulminante di Cocciaretto nel primo set: 4-0 con doppio break di vantaggio. Nel quinto game Bondar sblocca il punteggio nonostante altre quattro palle break concesse. L’azzurra mantiene tutti i propri turni al servizio fino alla fine del parziale che chiude per 6 giochi a 2. Inizio di seconda frazione all’insegna di un equilibrio che però si spezza nuovamente a favore della numero 80 del mondo nel quinto gioco. I break a favore di Cocciaretto diventano due nel settimo gioco e anche il secondo parziale si chiude sul punteggio di 6-2.