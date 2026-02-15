ATP 500 Doha 2026: Alcaraz si allena con Rublev (VIDEO)

Ultimi dettagli per Carlitos prima del debutto contro Rinderknech. Al ATP 500 di Doha 2026 Carlos Alcaraz è già in modalità torneo: allenamento sul centrale con Andrey Rublev , scambi intensi e ritmo alto sotto un sole che non fa sconti. Anche oggi temperature vicine ai 35 gradi sul cemento qatariota.

Per Carlos Alcaraz è il secondo appuntamento stagionale dopo la vittoria agli Australian Open, che gli ha permesso di chiudere il cerchio del Career Grand Slam a soli 22 anni. A Doha lo spagnolo cercherà un altro titolo per allungare ulteriormente in classifica sul numero due del mondo, Jannik Sinner. I due, come già si respira nell’aria del torneo, potrebbero ritrovarsi faccia a faccia in una finale che avrebbe il sapore di “Sincaraz” versione 2026.