Internazionali d’Italia 2026: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 13 maggio con Darderi in campo

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco della giornata di mercoledì 13 maggio agli Internazionali d’Italia 2026. Tornerà in campo Luciano Darderi, chiamato ad affrontare Rafael Jodar nel suo primo quarto di finale in carriera in un Masters 1000. In campo anche Iga Swiatek e Elena Rybakina a caccia di un posto in semifinale rispettivamente contro Jessica Pegula e Elina Svitolina.
Campo Centrale
Ore 13:00 – (5) Pegula vs (4) Swiatek
Non prima delle 15:00 – (23) Ruud vs (13) Khachanov
Non prima delle 19:00 – (7) Svitolina vs (2) Rybakina
Non prima delle 20:30 – (32) Jodar vs (18) Darderi