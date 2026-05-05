Internazionali d’Italia 2026: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 6 maggio con Arnaldi e Cinà in campo

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di mercoledì 6 maggio degli Internazionali BNL d’Italia 2026. Si apre il tabellone principale maschile con i match di Federico Cinà e Matteo Arnaldi, impegnati rispettivamente con Alexander Blockx e Jaume Munar. Di seguito il programma completo.
IL PROGRAMMA COMPLETO
CAMPO CENTRALE
Ore 11.00 – (WC) Stefanini vs Ostapenko
Non prima delle 13.00 – Hurkacz vs Hanfmann
a seguire – (WC) Arnaldi vs Munar
Non prima delle 19.00 – Cocciaretto vs (Q) Kraus
Non prima delle 20.30 – (WC) Cinà vs Blockx
BNP PARIBAS ARENA
Ore 11.00 – Brooskby vs Baez
a seguire – (WC) Pigato vs (WC) Grant
Non prima delle 14.00 – (LL) Tagger vs Sakkari
a seguire – (Q) Carreno Busta vs Tabilo
a seguire – (Q) Basiletti vs (LL) Tomljanovic
SUPERTENNIS ARENA
Ore 11.00 – (PR) Zhang vs Altmaier
a seguire – Golubic vs (Q) Urgesi
a seguire – (Q) Townsend vs (WC) Brancaccio
a seguire – (Q) De Jong vs (Q) Borges
a seguire – Pliskova vs Bouzas vs Maneiro
PIETRANGELI
Ore 11.00 – Eala vs Frech
a seguire – Muller vs Van de Zandschulp
a seguire – Struff vs (Q) Comesana
a seguire – Boulter vs Lys
a seguire – (Q) Fearnley vs Mpetshi Perricard
COURT 1
Ore 11.oo – Dzumhur vs Mannarino
a seguire – Siniakova vs Boisson
a seguire – Siegmund vs Bejlek
a seguire – Vukic vs (Q) Kypson
a seguire – McNally vs Kasaktina
COURT 2
Ore 11.oo – Udvardy vs (Q) Korneeva
a seguire – Ugo Carabelli vs Shevcheko
a seguire – Putinseva vs Valentova
a seguire – Starodubtseva vs (Q) Walter
a seguire – Selekhmeteva vs (Q) Masarova
COURT 13
Ore 11.00 – Marozsan vs Kopriva
a seguire – (Q) Jeanjean vs Haddad Maia
a seguire – Stearns vs Tjen
a seguire – (Q) Galfi vs (Q) Potapova
a seguire – Fucsovics vs (Q) Prizmic
COURT 14
Ore 11.oo – Linette vs Maria
a seguire – Trungelliti vs Svajda
a seguire – Sierra vs (Q) Korpatsch