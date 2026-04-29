Prequalificazioni femminili Internazionali d’Italia 2026: Urgesi si salva, ok Mazzola e Mair

Proseguono le prequalificazioni femminili degli Internazionali BNL d’Italia 2026. Tanti match e tante emozioni tra il Parco del Foro Italico, con un Campo Pietrangeli già abbondantemente popolato, e il campo di Piazza del Popolo.

IL TABELLONE DELLE PREQUALIFICAZIONI FEMMINILI

Federica Urgesi (n.406 WTA) accede al turno finale con il brivido. Rocambolesco successo su Emma Martellenghi con il punteggio di 6-7(4) 6-2 7-6(11) – in due ore e 41 minuti di gioco – per la testa di serie numero 2 del draw, che giovedì 30 avrà l’opportunità di centrare la wild card per il tabellone di qualificazioni nel match contro la quinta testa di serie Alessandra Mazzola (n.475 WTA). “Sicuramente è stata una montagna russa di emozioni – afferma Urgesi in zona mista -. Domani avrò un’opportunità in più per mostrare il mio tennis e per guadagnarmi la wild card per le qualificazioni. Ho iniziato l’anno molto bene e ora sono le prime partite che faccio su terra, sicuramente vincere qualche partita dà sempre fiducia”.

Fuori dai giochi sia la terza che la sesta testa di serie. Vittoria Paganetti (n.419 WTA) e Isabella Maria Serban (n.511 WTA) si fanno sorprendere da Beatrice Ricci (n.659 WTA) e Cristiana Ferrando, che si scontreranno per un posto nelle qualificazioni. Out anche Arianna Zucchini (n.512 WTA), numero 7 del tabellone, che si arrende in tre set a Viola Turini (n.852 WTA), con il punteggio di 1-6 6-3 6-3, che sarà impegnata in finale con Marta Lombardini (n.945 WTA), vittoriosa 3-6 6-4 6-0 su Noemi Maines (n.758 WTA). La testa di serie numero 8 Laura Mair (n.518 WTA) rifila un doppio 6-3 ad Eleonora Alvisi (n.1105 WTA) e affronterà nel turno decisivo Noemi Basiletti (n.435 WTA).